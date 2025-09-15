Вбивство хлопця на фунікулері в Києві: свідок описав поведінку підлітків

Підліток Максим Матерухін, якого було вбито на фунікулері в Києві 2024 року

Свідок у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на фунікулері в Києві розповів на суді про поведінку підлітків. За словами Олександра Балануци, підлітки поводилися нормально і не сперечалися з підозрюваним Артемом Косовим.

Про це повідомляє «Ми-Україна».

У момент убивства Матерухіна свідок злочину Балануца перебував у вагоні фунікулера з дружиною та двома дітьми. За словами чоловіка, на виході з фунікулера підозрюваний чекав, поки підлітки, яких він сварив, вийдуть з вагона.

Матерухін запитав у Косова, чому той напав на нього, адже хлопець «нічого йому не сказав». У відповідь на це підліток отримав від підозрюваного поради «йти в армію».

За словами свідка, Косов перекинув Матерухіна через себе, після чого підліток пробив головою скло. Постраждалий зробив ще чотири кроки у напрямку виходу, а потім впав і помер.

«Далі я бачив, як Максим почав підійматися по сходах. Кроки три-чотири зробив, тримаючись за горло. Кров попала на мою дитину. Вони були позаду мене», — розповів Балануца.

Нагадаємо, вбивство Максима Матерухіна на фунікулері в Києві сталося 7 квітня 2024 року. П’яний 30-річний чоловік причепився до компанії неповнолітніх і штовхнув Максима. Той упав, розбив головою скло іпомер від порізу шиї.

Підозрюваним виявився працівник Управління державної охорони. Його відсторонили від роботи. Чоловік перебуває під вартою на час слідства, він не визнає провини.

Зауважимо, 14 серпня 2025 року підозрюваний у вбивстві підлітка на фунікулері вперше звернувся до матері загиблого. Косов сказав, що йому «дуже шкода через цю ситуацію».