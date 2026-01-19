- Дата публікації
Вбив через кросівки: що відомо про розбійний напад на військового у Києві
У Києві біля вокзалу чоловік напав на військового за кросівки. Потерпілого доставили до лікарні, але він помер. Обвинувачений перебуває під вартою.
Шевченківська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 27-річного жителя Черкаської області, який поблизу Київського залізничного вокзалу скоїв розбійний напад на військовослужбовця.
Пресслужба Київської міської прокуратури повідомила про це 19 січня.
За даними слідства, у квітні 2025 року нападник познайомився з військовим неподалік станції метро «Вокзальна». Через деякий час між чоловіками виникла суперечка, під час якої обвинувачений наніс потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. Коли військовий впав і втратив свідомість, нападник зняв із нього кросівки, одягнув їх і втік з місця події. Власні кросівки він залишив біля потерпілого. Згодом чоловік помер у лікарні.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою без можливості внесення застави.
Дії чоловіка кваліфіковані за ст. 187 ч. 4 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний із тяжкими тілесними ушкодженнями в умовах воєнного стану). За вчинене йому загрожує від 8 до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Раніше вбив собаку
Варто зазначити, що раніше, у жовтні 2025 року, цей же чоловік вже потрапляв у поле зору суду: Шевченківський районний суд Києва застосував до нього примусові заходи медичного характеру за жорстоке поводження з твариною. Він вбив собаку. Цей злочин підпадає під ч. 3 ст. 299 КК України.
Розслідування проводили слідчі Шевченківського управління поліції ГУ НП у Києві.
