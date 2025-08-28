ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2507
Час на прочитання
1 хв

Важка ніч для Києва: 4 загиблих, кількість потерпілих зростає

Унаслідок комбінованої атаки РФ загинули щонайменше четверо людей, серед них двоє дітей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Тяжка ніч для Києва: на місці уражень внаслідок російського комбінованого удару працюють екстрені служби.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

  • На жаль, є жертви. Станом на зараз 4 загиблих, серед яких 2 дітей, та понад 20 поранених. 

  • На одній із локацій працюємо з головою ДСНС. Рятувально-пошукові операції в активній фазі. Оперативна обстановка динамічно змінюється. Залучаємо авіацію ДСНС до гасіння пожеж. 

  • Робимо все, щоб врятувати якомога більше людей. Прошу громадян не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ балістикою: які наслідки.

Дата публікації
Кількість переглядів
2507
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie