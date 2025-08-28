- Дата публікації
Київ
- 2507
- 1 хв
Важка ніч для Києва: 4 загиблих, кількість потерпілих зростає
Унаслідок комбінованої атаки РФ загинули щонайменше четверо людей, серед них двоє дітей.
Тяжка ніч для Києва: на місці уражень внаслідок російського комбінованого удару працюють екстрені служби.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
На жаль, є жертви. Станом на зараз 4 загиблих, серед яких 2 дітей, та понад 20 поранених.
На одній із локацій працюємо з головою ДСНС. Рятувально-пошукові операції в активній фазі. Оперативна обстановка динамічно змінюється. Залучаємо авіацію ДСНС до гасіння пожеж.
Робимо все, щоб врятувати якомога більше людей. Прошу громадян не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ балістикою: які наслідки.