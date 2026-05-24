Варварський удар по об'єктах культури у Києві: постраждали Житній Ринок, книгарня та галерея
У соцмережах рублікують фото пошкоджень, завданих ударом російської терористичної армії.
Внаслідок удару російської терористичної армії у ніч проти 24 травня Києві пошкоджено книгарню «Є», галерею Hinaus, Український дім та будівлю Житнього ринку, яку нещодавно було внесено до переліку об’єктів культурної спадщини.
Про це повідомляють у соцмережах.
У будівлі Житнього ринку, яку минулого року внесли до переліку об’єктів культурної спадщини, внаслідок російського удару повибивало вікна.
2025 року Житній ринок відсвяткував своє 45-річчя.
Вибуховою хвилею пошкоджено вікна фасаду та вхідної групи будівлі Українського дому.
Про пошкодження внаслідок російської атаки повідомила галерея Hinaus. Вибуховою хвилею в приміщенні вибито вікна.
Під час атаки РФ також вибито вікна в приміщенні книгарні «Є» на Спаській.
Пошкоджень зазнали приміщення Інституту літератури імені Тараса Шевченка, який цьогоріч відзначає своє сторіччя.
Через російські удари пошкоджено бібліотеку, книгосховища та більшість відділів інституту, зазначили в навчальному закладі.
«Непросте матеріальне становище найстарішої літературознавчої установи країни ще більше ускладнилося. Зі зрозумілих причин каталоги Центру рукописів тимчасово недоступні для читачів», — йдеться у повідомленні.
Ушкоджень зазнав також головний офіс «Укрпошти» на Майдані Незалежності, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Тут пошкоджено двері та вибито вікна.
Нагадаємо, у ніч проти 24 трвавня Київ пережив одну з наймасштабніших атак останнього часу: під удар потрапили культурні та державні установи.
Внаслідок масованої ракетної атаки в центрі Києва були пошкоджені готелі «Україна» та «Дніпро».
Постраждала також будівля уряду України — вибуховою хвилею там вибило вікна.