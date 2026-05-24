Варварський удар по об'єктах культури у Києві: постраждали Житній Ринок, книгарня та галерея

У соцмережах рублікують фото пошкоджень, завданих ударом російської терористичної армії.

Богдан Скаврон
Російська атака на Київ

Російська атака на Київ / © ТСН.ua

Внаслідок удару російської терористичної армії у ніч проти 24 травня Києві пошкоджено книгарню «Є», галерею Hinaus, Український дім та будівлю Житнього ринку, яку нещодавно було внесено до переліку об’єктів культурної спадщини.

Про це повідомляють у соцмережах.

У будівлі Житнього ринку, яку минулого року внесли до переліку об’єктів культурної спадщини, внаслідок російського удару повибивало вікна.

2025 року Житній ринок відсвяткував своє 45-річчя.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна фасаду та вхідної групи будівлі Українського дому.

Про пошкодження внаслідок російської атаки повідомила галерея Hinaus. Вибуховою хвилею в приміщенні вибито вікна.

Під час атаки РФ також вибито вікна в приміщенні книгарні «Є» на Спаській.

Пошкоджень зазнали приміщення Інституту літератури імені Тараса Шевченка, який цьогоріч відзначає своє сторіччя.

Через російські удари пошкоджено бібліотеку, книгосховища та більшість відділів інституту, зазначили в навчальному закладі.

«Непросте матеріальне становище найстарішої літературознавчої установи країни ще більше ускладнилося. Зі зрозумілих причин каталоги Центру рукописів тимчасово недоступні для читачів», — йдеться у повідомленні.

Ушкоджень зазнав також головний офіс «Укрпошти» на Майдані Незалежності, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Тут пошкоджено двері та вибито вікна.

Нагадаємо, у ніч проти 24 трвавня Київ пережив одну з наймасштабніших атак останнього часу: під удар потрапили культурні та державні установи.

Внаслідок масованої ракетної атаки в центрі Києва були пошкоджені готелі «Україна» та «Дніпро».

Постраждала також будівля уряду України — вибуховою хвилею там вибило вікна.

