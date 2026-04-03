В зоопарку Києва прокинулися усурійські красені (фото)

Уссурійський білогрудий ведмідь / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

В Києві після зимової сплячки прокинулися уссурійські білогруді ведмеді Бері та Боб. З потеплінням тварини повернулися до активності й почали досліджувати вуличні вольєри.

Про це повідомили в Київському зоологічному парку загальнодержавного значення.

Для стимуляції рухливості тварини працівники сховали для ведмедів частування у різних місцях.

«Починають прокидатися й інші наші клишоногі, тож уже зовсім скоро їх також можна буде побачити на Ведмежому континенті. Приходьте за весняним настроєм!», — йдеться в повідомленні.

Уссурійський білогрудий ведмідь / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Уссурійський білогрудий ведмідь / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Уссурійський білогрудий ведмідь / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Уссурійський білогрудий ведмідь / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Уссурійський білогрудий ведмідь / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Уссурійський білогрудий ведмідь / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Уссурійський білогрудий ведмідь / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Уссурійський білогрудий ведмідь / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Уссурійський білогрудий ведмідь / © Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

