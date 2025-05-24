В ЄС відреагували на комбінований обстріл Києва

Атака на Київ вночі 24 травня. / © Associated Press

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Пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на комбіновану атаку РФ по Києву вночі 24 травня.

У своєму дописі в соцмережі Х вона засудила дії РФ.

"Ще одна жахлива ракетна та дронова атака на Україну. Основна ціль – Київ. Багато житлових будинків у вогні, зазнали серйозних руйнувань. Постраждало 15 людей", – написала пані посол.

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Окірм того, Матернова порадила тим, хто "досі сумнівається, що Росія хоче продовження війни" почитати новини.

Дипломатка наголосила на тому, що внаслідок удару по столиці постраждали райони, де живуть її колеги.

Нагадаємо, вночі РФ атакувала БпЛА і балістикою Київ. Це була одна з наймасованіших комбінованих атак на столицю. Внаслідок влучань у Дніпровському, Солом’янському, Оболонському та Голосіївському районах постраждали 15 людей.

Зокрема, уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку на Оболоні. У житловому будинку загорівся фактично весь під'їзд. Дрон пошкодив низку квартир на 3-6 поверхах. Відомо про п’ятьох постраждалих мешканців багатоповерхівки.

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Відомо, що ворог атакував також Київську область. Уламки БпЛА влучили у приватний будинок у місті Березань, через що виникла пожежа. Двоє постраждалих.

Дата публікації 11:24, 24.05.25 Кількість переглядів 31 Атака по Києву 24 травня - наслідки в Оболонському районі