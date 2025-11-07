- Дата публікації
В Україні затримали "поліцейського", який записував провокативні відео під російську музику
Хлопець заявив, що записував провокативні відео, щоб збільшити кількість підписників.
У Києві затримали 20-річного блогера, який вдягав поліцейську форму та під російські пісні записував провокативні відео.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції м. Києва.
Як зазначається, на одному з відео в соцмережах хлопець, одягнений в поліцейський однострій, виконував російські пісні з ненормативною лексикою.
Правоохоронці встановили його особу — це 20-річний житель Києва. Свою поведінку він пояснив «хайпом з метою збільшити кількість підписників».
«Поліцейські склали відносно молодика адміністративний протокол за статтею 184-3 КУпАП — незаконне використання особою ознак належності до Національної поліції України. Порушнику загрожує штраф у розмірі до 34 тисяч гривень», — повідомили у поліції.
