Київ
331
В Україні затримали "поліцейського", який записував провокативні відео під російську музику

Хлопець заявив, що записував провокативні відео, щоб збільшити кількість підписників.

Порушнику загрожує штраф

У Києві затримали 20-річного блогера, який вдягав поліцейську форму та під російські пісні записував провокативні відео.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції м. Києва.

Як зазначається, на одному з відео в соцмережах хлопець, одягнений в поліцейський однострій, виконував російські пісні з ненормативною лексикою.

Правоохоронці встановили його особу — це 20-річний житель Києва. Свою поведінку він пояснив «хайпом з метою збільшити кількість підписників».

«Поліцейські склали відносно молодика адміністративний протокол за статтею 184-3 КУпАП — незаконне використання особою ознак належності до Національної поліції України. Порушнику загрожує штраф у розмірі до 34 тисяч гривень», — повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Києві поліцейський прихопив з роботи сотні тисяч доларів і зник.

