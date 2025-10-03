ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
1 хв

В столичному закладі планували слухати російську музику: влада Києва відреагувала

Київрада ще у 2023 році наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Мікрофон

Мікрофон / © Pexels

Київська міська військова адміністрація отримала інформацію, що певні «музиканти» сьогодні вирішили влаштувати концерт в одному з барів Києва, де планують читати свій російськомовний реп.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

Посадовець пообіцяв, що концерту не буде.

«Для тих, хто забув, нагадую: Київрада ще у 2023 році наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва. Тому превентивно звертаюсь до правоохоронних органів. „Концерту“ не буде. „Руський реп“ у столиці України ніхто не толеруватиме», — наголосив Ткаченко.

Анонс скандального виступу / © Тимур Ткаченко

Анонс скандального виступу / © Тимур Ткаченко

Нагадаємо, раніше акторка Ірма Вітовська жорстко рознесла українців, які слухають російську музику. За її словами, «це неподобство і зневага».

Дата публікації
Кількість переглядів
9
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie