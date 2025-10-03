- Дата публікації
Київ
9
1 хв
В столичному закладі планували слухати російську музику: влада Києва відреагувала
Київрада ще у 2023 році наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва.
Київська міська військова адміністрація отримала інформацію, що певні «музиканти» сьогодні вирішили влаштувати концерт в одному з барів Києва, де планують читати свій російськомовний реп.
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.
Посадовець пообіцяв, що концерту не буде.
«Для тих, хто забув, нагадую: Київрада ще у 2023 році наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва. Тому превентивно звертаюсь до правоохоронних органів. „Концерту“ не буде. „Руський реп“ у столиці України ніхто не толеруватиме», — наголосив Ткаченко.
Нагадаємо, раніше акторка Ірма Вітовська жорстко рознесла українців, які слухають російську музику. За її словами, «це неподобство і зневага».