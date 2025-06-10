В ресторані Ірпеня після обстрілу РФ включили російську музику: деталі скандалу

Скандал через російську музику в Ірпені / © Поліція Київської області

Реклама

В одному з ресторанів Ірпеня під Києвом лунала російська музика одразу за кілька годин після масованого обстрілу столиці російськими військами.

Інформацію про подію правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж, передає поліція Київської області.

«У телеграм-каналах з’явилося відео, на якому в одному з ресторанів Ірпеня гучно лунає музика російської виконавиці. Правоохоронці оперативно встановили, що музичний супровід увімкнула адміністратор закладу», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Поліцейські провели з жінкою профілактичну бесіду та склали на неї адміністративний протокол за дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Поліція Київщини наголошує на необхідності дотримання норм поведінки у публічних місцях.

Раніше на Київщині директорку школи звільнили з посади за використання російської мови.