В ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки на Київщину

Обстріл Київщини / © MIL.IN.UA

Унаслідок ворожої атаки в ніч проти 28 січня на Київщину постраждала Білогородська громада.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Виникла пожежа покрівлі та верхнього поверху будівлі.

На місці події працюють рятувальники.

Наразі проводиться евакуація мешканців пошкодженого будинку, людям надають усю необхідну першочергову допомогу.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 28 січня ворог атакував Одесу ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 28 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.