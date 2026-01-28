ТСН у соціальних мережах

Київ
В ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки на Київщину

Унаслідок чергової атаки з боку Росії постраждала Білогородська громада Київської області.

Ігор Бережанський
Обстріл Київщини

Обстріл Київщини / © MIL.IN.UA

Унаслідок ворожої атаки в ніч проти 28 січня на Київщину постраждала Білогородська громада.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Виникла пожежа покрівлі та верхнього поверху будівлі.

«Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Сталася пожежа покрівлі та верхнього поверху», — зазначив Калашник.

На місці події працюють рятувальники.

Наразі проводиться евакуація мешканців пошкодженого будинку, людям надають усю необхідну першочергову допомогу.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 28 січня ворог атакував Одесу ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 28 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

107
