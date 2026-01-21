ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
320
Час на прочитання
1 хв

В Офісі президента немає опалення: співробітників просять не вмикати електрообігрівачі — деталі

В Офісі президента працюють без опалення. Температура в кабінетах не перевищує +13 °C.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В Офісі президента немає опалення: співробітників просять не вмикати електрообігрівачі — деталі

В ОП повідомили про відсутність опалення та обмеження на використання електроприладів / © Getty Images

У будівлі Офісу президента України станом на 21 січня немає опалення, а працівників просять утриматися від використання електрообігрівачів.

Про це повідомила радниця керівника ОП Вікторія Страхова у Facebook.

За її словами, умови роботи залишаються складними через низьку температуру в приміщеннях. Вона зазначила, що в її робочому кабінеті в сонячний день температура сягає приблизно +13 °C, що все ж тепліше, ніж у коридорах та частині інших кабінетів.

Страхова наголосила, що ситуація в Офісі президента є кращою, ніж у багатьох мешканців столиці, які наразі залишаються без опалення та електропостачання. За її словами, у деяких квартирах температура наближається до нуля.

Також радниця повідомила, що в ОП поширили внутрішнє звернення з проханням не використовувати електричні обігрівачі через складну ситуацію в енергосистемі. Працівники змушені працювати в теплому одязі та шукати альтернативні способи зігрітися.

Нагадаємо, в енергосистемі України наразі критична ситуація після останніх обстрілів. Енергетики поки не можуть забезпечити стабільне електропостачання через значні пошкодження інфраструктури та пікове навантаження на мережі.

Ситуація по Києву залишається вкрай складною, тривають екстрені відключення. Графіки так само не діють. У Дніпровському та Деснянському районах трохи більше 40 тис. мешканців залишаються без підключення після останнього обстрілу.

Дата публікації
Кількість переглядів
320
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie