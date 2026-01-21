В ОП повідомили про відсутність опалення та обмеження на використання електроприладів / © Getty Images

У будівлі Офісу президента України станом на 21 січня немає опалення, а працівників просять утриматися від використання електрообігрівачів.

Про це повідомила радниця керівника ОП Вікторія Страхова у Facebook.

За її словами, умови роботи залишаються складними через низьку температуру в приміщеннях. Вона зазначила, що в її робочому кабінеті в сонячний день температура сягає приблизно +13 °C, що все ж тепліше, ніж у коридорах та частині інших кабінетів.

Страхова наголосила, що ситуація в Офісі президента є кращою, ніж у багатьох мешканців столиці, які наразі залишаються без опалення та електропостачання. За її словами, у деяких квартирах температура наближається до нуля.

Також радниця повідомила, що в ОП поширили внутрішнє звернення з проханням не використовувати електричні обігрівачі через складну ситуацію в енергосистемі. Працівники змушені працювати в теплому одязі та шукати альтернативні способи зігрітися.

Нагадаємо, в енергосистемі України наразі критична ситуація після останніх обстрілів. Енергетики поки не можуть забезпечити стабільне електропостачання через значні пошкодження інфраструктури та пікове навантаження на мережі.

Ситуація по Києву залишається вкрай складною, тривають екстрені відключення. Графіки так само не діють. У Дніпровському та Деснянському районах трохи більше 40 тис. мешканців залишаються без підключення після останнього обстрілу.