В одному з районів Києва спалахнула пожежа: що відомо
Загрози розповсюдження вогню у Києві немає.
У Києві 1 жовтня сталася пожежа у будівлі. Займання зафіксували у Голосіївському районі столиці.
Кадри публікують у Мережі.
У ДСНС повідомили, що спалахнула відселена будівля, площа займання — близько 40 квадратних метрів. Попередньо, без постраждалих.
Додається, що наразі загроза розповсюдження полум’я не фіксується.
Раніше 6-річний хлопчик влаштував пожежу у будівельному гіпермаркеті.
«Поки подружжя здійснювало закупи, їхній 6-річний син, залишившись без нагляду, взяв з прилавка запальничку та підпалив нею картонну коробку з кріслом. Вогонь миттєво розгорівся та охопив ще декілька стелажів з товарами. На щастя, ніхто не постраждав», — розповіли в поліції.