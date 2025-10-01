ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
1 хв

В одному з районів Києва спалахнула пожежа: що відомо

Загрози розповсюдження вогню у Києві немає.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

У Києві 1 жовтня сталася пожежа у будівлі. Займання зафіксували у Голосіївському районі столиці.

Кадри публікують у Мережі.

У ДСНС повідомили, що спалахнула відселена будівля, площа займання — близько 40 квадратних метрів. Попередньо, без постраждалих.

Додається, що наразі загроза розповсюдження полум’я не фіксується.

Раніше 6-річний хлопчик влаштував пожежу у будівельному гіпермаркеті.

«Поки подружжя здійснювало закупи, їхній 6-річний син, залишившись без нагляду, взяв з прилавка запальничку та підпалив нею картонну коробку з кріслом. Вогонь миттєво розгорівся та охопив ще декілька стелажів з товарами. На щастя, ніхто не постраждав», — розповіли в поліції.

Дата публікації
Кількість переглядів
181
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie