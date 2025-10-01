В одному з районів Києва спалахнула пожежа: що відомо

Пожежа у Києві

У Києві 1 жовтня сталася пожежа у будівлі. Займання зафіксували у Голосіївському районі столиці.

Кадри публікують у Мережі.

У Голосіївському районі Києва спалахнула пожежа

У ДСНС повідомили, що спалахнула відселена будівля, площа займання — близько 40 квадратних метрів. Попередньо, без постраждалих.

Додається, що наразі загроза розповсюдження полум’я не фіксується.

Раніше 6-річний хлопчик влаштував пожежу у будівельному гіпермаркеті.

«Поки подружжя здійснювало закупи, їхній 6-річний син, залишившись без нагляду, взяв з прилавка запальничку та підпалив нею картонну коробку з кріслом. Вогонь миттєво розгорівся та охопив ще декілька стелажів з товарами. На щастя, ніхто не постраждав», — розповіли в поліції.