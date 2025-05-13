На Київщині директорку школи звільнили з посади за використання російської мови

Вчителька / © argumenti.ru

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У Київській області звільнили директорку школи після того, як виявили, що вона спілкувалася російською мовою під час виконання службових обов’язків, це своєю чергою суперечить чинним мовної політики в закладі освіти.

Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик у Facebook.

«Отримала колективне звернення від батьків одного із закладів освіти щодо спілкування недержавною мовою керівника закладу. Батьки, серед яких зокрема військовослужбовці, повідомили, що директор закладу під час виконання посадових обов’язків використовує російську мову, на численні зауваження щодо необхідності використання державної мови не реагує, аргументуючи тим, що їй так зручно спілкуватися», — написала вона.

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Батьки учнів заявили, що директор школи порушує мовні норми, спілкуючись російською мовою з учнями та на шкільних заходах. Як доказ, вони надали відеозаписи, на яких керівник школи використовує недержавну мову.

З метою перевірки фактів, зазначених у зверненні батьків, направлено лист до засновника закладу освіти для підтвердження рівня володіння директором державною мовою та дотримання вимог установчих документів щодо її використання в освітньому процесі. Також було направлено звернення до Уповноваженого із захисту державної мови.

Згідно з повідомленням органу управління освіти, заклад перейшов до його підпорядкування в січні 2021 року, коли директору було надано рекомендацію підтвердити рівень володіння державною мовою. Однак, станом на квітень 2025 року сертифікат так і не був поданий, що стало підставою для визнання її нездатною виконувати свої обов’язки та звільнення.

Згідно з Конституцією України, стаття 10 встановлює українську мову державною. Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» зобов’язує її обов’язкове використання в освітній сфері для ефективного спілкування.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи законно слухати російську музику в машині.