У Києві маршрутка влетіла під бензовоз: є поранені (фото)

Наслідки ДТП / © Поліція Києва

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В Оболонському районі Києва маршрутний автобус скоїв наїзд на вантажний автомобіль, внаслідок чого постраждали щонайменше п’ять осіб.

Про це повідомили у поліції Києва.

«Автопригода відбулася сьогодні близько 8:40 ранку. Попередньо встановлено, що керманич громадського транспорту, рухаючись по вулиці Дніпроводській, скоїв наїзд на вантажний автомобіль Mercedes Benz, який був припаркований з правої сторони проїзної частини», — йдеться у повідомленні.

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Під час дорожньо-транспортної пригоди п’ятеро пасажирів автобуса, віком від 32 до 56 років, отримали тілесні ушкодження. У кожного з них діагностовано переломи кінцівок. Потерпілих госпіталізували до лікарень для подальшого лікування.

Дата публікації 11:22, 14.04.25 В Оболонському районі Києва маршрутка врізалась під бензовоз: є поранені

Повідомляється, що 54-річний водій пасажирського автобуса попередньо був тверезим. Правоохоронці працюють на місці ДТП. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки руху водієм.

У зв’язку з ДТП на вулиці Богатирській, рух транспорту ускладнений в напрямку виїзду з міста.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві водій BMW влаштував «дрифт» і ледь не збив зупинку.