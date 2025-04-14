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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
401
Час на прочитання
1 хв

У Києві маршрутка влетіла під бензовоз: є поранені (фото)

У ДТП постраждали п’ятеро пасажирів віком від 32 до 56 років.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки ДТП

Наслідки ДТП / © Поліція Києва

В Оболонському районі Києва маршрутний автобус скоїв наїзд на вантажний автомобіль, внаслідок чого постраждали щонайменше п’ять осіб.

Про це повідомили у поліції Києва.

«Автопригода відбулася сьогодні близько 8:40 ранку. Попередньо встановлено, що керманич громадського транспорту, рухаючись по вулиці Дніпроводській, скоїв наїзд на вантажний автомобіль Mercedes Benz, який був припаркований з правої сторони проїзної частини», — йдеться у повідомленні.

Під час дорожньо-транспортної пригоди п’ятеро пасажирів автобуса, віком від 32 до 56 років, отримали тілесні ушкодження. У кожного з них діагностовано переломи кінцівок. Потерпілих госпіталізували до лікарень для подальшого лікування.

/ © facebook.com/UA.KyivPolice

© facebook.com/UA.KyivPolice

Повідомляється, що 54-річний водій пасажирського автобуса попередньо був тверезим. Правоохоронці працюють на місці ДТП. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки руху водієм.

У зв’язку з ДТП на вулиці Богатирській, рух транспорту ускладнений в напрямку виїзду з міста.

/ © facebook.com/UA.KyivPolice

© facebook.com/UA.KyivPolice

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві водій BMW влаштував «дрифт» і ледь не збив зупинку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
401
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