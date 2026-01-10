ТСН у соціальних мережах

Київ
190
1 хв

В метро Києва чоловік зупинив рух поїздів біганиною по коліях: що відомо

Поліція затримала правопорушника.

Олександр Марущак
Тунелі метро

В Києві чоловік бігав по тунелю метро / © Фото з відкритих джерел

У Києві сталася надзвичайна пригода у підземці. На станції метро «Олімпійська» чоловік стрибнув на колії і побіг в тунель станції «Українських героїв». Через чоловіка на коліях, рух поїздів на синій гілці зупинили.

«Чоловік зіскочив на колії та побіг у напрямку станції „Українських героїв“. Наразі встановлюємо місцезнаходження та особу чоловіка», — повідомили ТСН.ua у поліції Києва.

Тим часом у столиці була оголошена повітряна тривога і станція почала працювати в режимі укриття.

У поліції Київського метрополітену повідомили ТСН.UA, що чоловіка затримали. Йому 20 років. Поки молодик бігав тунелем від 21:55 до 22:34 на станції зняли напругу. Правопорушника притягують до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП.

Нагадаємо, у Києві водій намагався наїхати на поліцейського і втік. Як повідомили в поліції, під час несення служби правоохоронці зупинили водія для перевірки. В цей момент керманич раптово розпочав рух автомобіля у напрямку працівника поліції, а згодом утік з місця події.

190
