В метро Києва чоловік зупинив рух поїздів біганиною по коліях: що відомо

В Києві чоловік бігав по тунелю метро

У Києві сталася надзвичайна пригода у підземці. На станції метро «Олімпійська» чоловік стрибнув на колії і побіг в тунель станції «Українських героїв». Через чоловіка на коліях, рух поїздів на синій гілці зупинили.

«Чоловік зіскочив на колії та побіг у напрямку станції „Українських героїв“. Наразі встановлюємо місцезнаходження та особу чоловіка», — повідомили ТСН.ua у поліції Києва.

Тим часом у столиці була оголошена повітряна тривога і станція почала працювати в режимі укриття.

У поліції Київського метрополітену повідомили ТСН.UA, що чоловіка затримали. Йому 20 років. Поки молодик бігав тунелем від 21:55 до 22:34 на станції зняли напругу. Правопорушника притягують до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП.

