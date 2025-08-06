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- Київ
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В київському озері знайшли потопельника: що відомо (фото)
Обставини події наразі з’ясовуються.
В Києві неподалік берега озера Тягле в Дарницькому районі у воді знайшли Тіло чоловіка. На місце прибули рятувальники та правоохоронці.
Про інцидент повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.
За даними відомства, 6 серпня о 09:06 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про людину, яка знаходиться на поверхні води в озері Тягле.
Під час пошукових робіт рятувальники на відстані приблизно 10 метрів від берега виявили тіло чоловіка. За допомогою спеціального спорядження тіло дістали з води та передали слідчо-оперативній групі для проведення подальших дій.
Обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронні органи. Особа загиблого та можливі причини загибелі з’ясовуються.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у селі Інгульської громади, Миколаївської області сталася трагедія — під час купання в річці Інгул загинула дитина.