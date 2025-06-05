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- Київ
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В Київській області пролунав вибух посеред вулиці: є постраждалі
У місті Сквира на одній із вулиць стався вибух. Відомо, що є постраждалі. Поліція встановлює всі обставини інциденту.
У місті Сквира на Київщині стався вибух гранати — трьох людей ушпиталили із тілесними ушкодженнями
Про це повідомляє ГУНП в Київській області.
Правоохоронці отримали повідомлення про те, що на одній із вулиць міста стався вибух.
«Встановлено, що внаслідок вибуху, ймовірно гранати, трьох людей ушпиталено з тілесними ушкодженнями до лікарні. Зловмисник затриманий на місці події», — йдеться у повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії, встановлюються усі обставини події, після чого інциденту буде надано правову кваліфікацію.
Нагадаємо, на Миколаївщині жінка підірвала гранату у дворі сусідів, внаслідок чого загинула дитина.