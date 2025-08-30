В Києві знову оголошено повітряну тривогу: що відомо

Повітряна тривога в Києві.Повітряна тривога в Києві. / © Associated Press

Реклама

Зранку 30 серпня, о 07:53, у Києві знову було оголошено повітряну тривогу. Попередня закінчилася о 07:24.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та КМВА.

“Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА”, - наголосили військові.

Реклама

Місцева влада закликала мешканців столиці негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Зауважимо, через загрозу безпілотників сирени також лунають також у Бориспільському районі на Київщині та у Ніжинському районі на Чернігівщині.

Окрім того, існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня для Миколаївської та Херсонської областей.

Мапа тривог станом на 07:53 суботи, 30 серпня.

Нагадаємо, пізно ввечері напередодні у Києві було оголошено тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Вона тривала майже вісім годин - до 06:24. Посеред ночі у Києві пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.