В Києві знову оголошено повітряну тривогу: що відомо
Існує загроза ударів безпілотниками.
Зранку 30 серпня, о 07:53, у Києві знову було оголошено повітряну тривогу. Попередня закінчилася о 07:24.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та КМВА.
“Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА”, - наголосили військові.
Місцева влада закликала мешканців столиці негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
Зауважимо, через загрозу безпілотників сирени також лунають також у Бориспільському районі на Київщині та у Ніжинському районі на Чернігівщині.
Окрім того, існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня для Миколаївської та Херсонської областей.
Нагадаємо, пізно ввечері напередодні у Києві було оголошено тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Вона тривала майже вісім годин - до 06:24. Посеред ночі у Києві пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.