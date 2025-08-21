П’яний водій електросамоката затриманий

У центрі Києва, на бульварі Тараса Шевченка, затримали нетверезого водія електросамоката, який порушив комендантську годину.

Деталі інциденту розповіли співробітники «Муніципальної охорони».

Патруль помітив чоловіка, що рухався на самокаті після початку комендантської години. Коли охоронці вирішили поспілкуватися з ним, вони відчули різкий запах алкоголю. На місце викликали поліцію.

Прибулі на виклик поліцейські провели тест на алкоголь, який показав 0,56 проміле. Це значно перевищує допустиму норму.

На порушника склали адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

Тепер йому загрожує штраф у розмірі 17 000 гривень, зазначили співробітники Муніципальної охорони.

Тим часом Івано-Франківський міський суд закрив справу проти жителя Прикарпаття, якого поліція оштрафувала за керування електросамокатом у стані сп’яніння. Суддя визнав, що самокат не є транспортним засобом, тому його водій не підпадає під дію статті про «п’яну їзду».