В Києві затопило окропом вулицю: перші подробиці (фото, відео)

Реклама

У Києві на проспекті Голосіївському прорвало трубу тепломережі. На місці події вже працюють аварійні служби та патрульна поліція.

Про це повідомили у поліції Києва.

Через прорив труб рух транспорту на цій ділянці дороги тимчасово ускладнений.

Реклама

На місці працюють комунальні служби, які ліквідовують наслідки аварії.

Патрульна поліція забезпечує безпеку дорожнього руху та контролює транспортну ситуацію поблизу місця події.

«Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Нагадаємо, у Києві 8 березня у підземному пішохідному переході на Лук’янівці — на розі вулиць Січових Стрільців та Глибочицької обвалилася частина стелі.

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав.

Фахівці пояснили, що основною причиною руйнування стали складні погодні умови. Через перепади температури, сильні морози та подальше різке потепління пошкодилися кріплення короба і захисний штукатурний шар.

Після отримання повідомлення про обвал на місце оперативно прибули комунальні служби. Вони прибрали пошкоджені елементи, що впали у пішохідну зону, а також перевірили сусідні ділянки стелі, які могли становити потенційну небезпеку.