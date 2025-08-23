ТСН у соціальних мережах

В Києві закриють одну зі станцій метро: яка причина

У столиці обмежать роботу станції метро Майдан Незалежності. Вона буде зачинена для пасажирів у першу половину дня.

У Києві 24 серпня тимчасово обмежать роботу станції метро «Майдан Незалежності». У КП «Київський метрополітен» зазначили, що в першій половині дня вона буде зачинена на вхід і вихід для пасажирів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської ради.

Зміни діятимуть із 5:38 до 11:00 та пов’язані з проведенням офіційних заходів з нагоди відзначення 34-ї річниці Незалежності України. Водночас пересадковий вузол «Майдан Незалежності» — «Хрещатик» працюватиме у звичному режимі, тож пасажири зможуть пересідати між синьою та червоною лініями.

У разі оголошення повітряної тривоги станція «Майдан Незалежності» буде відкрита як укриття. У метрополітені закликають киян і гостей столиці врахувати тимчасові зміни та заздалегідь планувати маршрути.

Крім того, протягом дня низка автобусних і тролейбусних маршрутів у центрі міста курсуватиме зі змінами руху.

Нагадаємо, в Києві з’явилася пропозиція перейменувати одразу вісім станцій метрополітену. Зокрема киянам пропонують нові назви для станцій метро «Дарниця», «Тараса Шевченка», «Чернігівська» тощо.

