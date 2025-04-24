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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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В Києві відбулася стрілянина: поліція поділилася подробицями

На парковці у столиці спалахнула суперечка, яка переросла у стрілянину.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Стрілянина в Києві 24 квітня

Стрілянина в Києві / © Поліція Києва

У четвер, 24 квітня, близько 10:00 у Подільському районі Києва відбулося стрілянина. За попередньою інформацією, на парковці між двома чоловіками виникла суперечка. Один із учасників сварки відкрив вогонь.

Про це повідомила поліція Києва.

«На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпажі патрульної поліції. Всі учасники події встановлені, на місці працюють правоохоронці, вирішується питання правової кваліфікації», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Сумській області військовий з автоматом взяв у заручники водія авто та змусив відвезти себе до Києва.

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