В Києві та області оголосили надзвичайний рівень небезпеки: що сталося

Лісова пожежа / © Associated Press

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На Київщині оголошено попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, яка триватиме від 6 по 8 липня. А 7 та 8 липня небезпечно буде і в Києві.

Про це повідомили в Київській ОВА та Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, погодні умови сприятимуть стрімкому поширенню вогню у разі появи джерел займання.

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«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на найближчі дні також прогнозують підвищення температури та відсутність опадів. Очікується, що з 8 липня погодні умови зміняться.

Варто зазначити, що в різних куточках світу фіксують спалахи масштабних лісових пожеж на тлі екстремальної спеки. У США штат Каліфорнія зіткнувся з найпотужнішою пожежею цього року — Madre Fire, яка за добу охопила понад 210 квадратних кілометрів у окрузі Сан-Луїс-Обіспо. Станом на 4 липня вогонь не вдалося локалізувати навіть на 1%.

У Греції, на острові Крит, вогонь змусив евакуювати щонайменше 5 тисяч людей, більшість із яких — туристи. Полум’я ширилося між популярними курортними населеними пунктами, зокрема Ферма та Ахлія.

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Тим часом у Туреччині, в провінції Ізмір, пожежа знищила не лише ліс, а й житло. У районі Едеміш загинув 81-річний чоловік прикутий до ліжка, який не зміг залишити будинок.