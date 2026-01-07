- Дата публікації
Київ
402
1 хв
В Києві сталася масова ДТП з 13 авто: де ускладнений рух (фото)
Поліція працює на місці аварії у столиці та попереджає про значні затори в напрямку Вишгорода.
У Києві 7 січня сталася масштабна аварія за участю 13 автомобілів. Через це на вулиці Дніпроводській ускладнений рух у напрямку Вишгорода.
Про це повідомила Патрульна поліція Києва.
За даними правоохоронців, через ДТП за участю 13 авто на вулиці Дніпроводській рух транспорту ускладнений у напрямку Вишгорода.
Патрульні на місці аварії організували об’їзд транспорту зустрічною смугою. Водіям слід врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.
Нагадаємо, цього ж дня у Києві на вул. Софіївській тролейбус частково провалився під асфальт, через що рух транспорту на ділянці повністю призупинено. Тролейбуси тимчасово курсують до метро «Лук’янівська» та Повітрофлотського шляхопроводу, поки аварійні служби з важкою технікою готуються до ремонту.