В Києві сталася масова ДТП з 13 авто: де ускладнений рух (фото)

Ускладнений рух транспорту в Києві через ДТП / © Патрульна поліція Києва

У Києві 7 січня сталася масштабна аварія за участю 13 автомобілів. Через це на вулиці Дніпроводській ускладнений рух у напрямку Вишгорода.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

За даними правоохоронців, через ДТП за участю 13 авто на вулиці Дніпроводській рух транспорту ускладнений у напрямку Вишгорода.

Патрульні на місці аварії організували об’їзд транспорту зустрічною смугою. Водіям слід врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

Фото з місця ДТП в Києві 7 січня за участю 13 авто / © Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, цього ж дня у Києві на вул. Софіївській тролейбус частково провалився під асфальт, через що рух транспорту на ділянці повністю призупинено. Тролейбуси тимчасово курсують до метро «Лук’янівська» та Повітрофлотського шляхопроводу, поки аварійні служби з важкою технікою готуються до ремонту.