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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
673
Час на прочитання
1 хв

Велика пожежа на Кардачах в Києві: що палає, що видно з усіх кутків міста

В Києві вогонь охопив офісну будівлю. Причини загоряння поки що невідомі.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Пожежа в Києві

Пожежа в Києві. Фото: Київ ІНФО

Сьогодні 6 травня в Києві районі радіоринку сталася серйозна пожежа — полум’я охопило офісну будівлю біля станції «Караваєві Дачі».

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Полум’я охопило будівлю, утворюючи густий дим, який видно з різних кутків міста. Причини пожежі поки невідомі. Інформація про постраждалих також немає.

Нагадаємо, 4 травня київському Гідропарку виникла пожежа.

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Дата публікації
Кількість переглядів
673
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