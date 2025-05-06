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- Київ
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Велика пожежа на Кардачах в Києві: що палає, що видно з усіх кутків міста
В Києві вогонь охопив офісну будівлю. Причини загоряння поки що невідомі.
Сьогодні 6 травня в Києві районі радіоринку сталася серйозна пожежа — полум’я охопило офісну будівлю біля станції «Караваєві Дачі».
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Полум’я охопило будівлю, утворюючи густий дим, який видно з різних кутків міста. Причини пожежі поки невідомі. Інформація про постраждалих також немає.
Нагадаємо, 4 травня київському Гідропарку виникла пожежа.