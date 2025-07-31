В Києві рятувальники витягли з-під завалів живого чоловіка: деталі (фото)

Деблокований чоловік / © ДСНС

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У Києві рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого, внаслідок російської атаки 31 липня, під’їзду живого чоловіка.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

«Понад три години рятувальники ДСНС підтримували з ним голосовий контакт. Важливо було не втратити жодної хвилини», — йдеться в повідомленні.

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Чоловік провалився з другого поверху на перший. Його затисло уламками будівельних конструкцій. Через складні умови дістатися до постраждалого вдалося лише після того, як рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири. Таким чином вони сформували тунель.

Рятувальники наклали на постраждалого спеціальні фіксатори, щоб не завдати додаткових ушкоджень під час витягування. Операція відбувалася у вкрай складних умовах, але завершилась успішно — чоловік живий.

«Пошуково-рятувальні операції в столиці тривають на двох локаціях, аварійно-рятувальні роботи — на шести. На місцях ударів — максимальне залучення техніки та фахівців для порятунку людей», — зазначили ДСНС.

Рятувальники деблокували чоловіка з-під завалів / © ДСНС

Рятувальники деблокували чоловіка з-під завалів / © ДСНС

Рятувальники деблокували чоловіка з-під завалів / © ДСНС

Рятувальники деблокували чоловіка з-під завалів / © ДСНС

Раніше ми повідомляли, що з місця прильоту з’явилися кадри, як рятувальники деблокують живу людину.

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Нагадаємо, російські війська у ніч проти 31 липня влаштували масовану атаку на Київ ракетами та безпілотниками. Через «прильоти» сталися руйнування у чотирьох районах столиці. Зокрема, у Святошинському районі знесло цілий під’їзд багатоповерхівки. Через ворожі удари загинули люди, є десятки постраждалих.