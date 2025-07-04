В Києві призупинили аварійно-рятувальні роботи після масованого обстрілу: в чому причина

Наслідки атаки на Київ / © ДСНС

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Після масованого ракетного удару по Києву всі пожежі ліквідовані.

Про це повідомили в ДСНС України.

Було вивезено понад 1280 тонн сміття та будівельних конструкцій.

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© ДСНС

На одній із локацій рятувальники призупинили роботи з розбору завалів.

© ДСНС

«Роботи відновлять завтра зранку», — йдеться в повідомленні.

© ДСНС

За останніми даними, внаслідок обстрілу постраждали 26 людей, серед яких одна дитина. На жаль, одна людина загинула.

Нагадаємо, Київ у ніч проти 4 липня зазнав однієї з наймасштабніших комбінованих атак з початку повномасштабної війни.

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Росія випустила по Україні понад 550 засобів повітряного нападу, з яких більшість були націлені саме на столицю. Внаслідок атаки зафіксовано понад 20 точок з руйнуваннями та пошкодженнями у різних районах Києва.

Найбільше постраждав Солом’янський район. У мікрорайоні Відрадний пошкоджені житлові будинки, магазини, школа та об’єкти інфраструктури. Загалом у районі постраждали понад 30 багатоквартирних будинків, 5 освітніх закладів, десятки приватних будинків.

У Святошинському районі зазнали ушкоджень щонайменше 6 локацій, найбільше — на проспекті Леся Курбаса. Постраждали не менше 10 багатоповерхівок, у деяких — зруйновано по кілька поверхів.

У Дніпровському районі зафіксовано локальні ушкодження, серед іншого — поблизу ліцею виявлено уламки ворожих дронів.

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У Дарницькому районі частини безпілотників виявлено на відкритих територіях. Масштабних пошкоджень немає.

У Шевченківському районі пошкоджено два житлові будинки, які ще не були заселені. Постраждалих немає. Виникла пожежа на відкритій території біля школи.

У Голосіївському районі частини ворожих об’єктів виявлено в різних точках району.