В Києві прогримів потужний вибух без оголошення тривоги: що відомо
Зранку у поліції повідомляли, що сьогодні будуть проводити «контрольоване знищення боєприпасу».
У середу, 15 квітня, у Києві прогримів потужний вибух. Повітряна тривога у столиці станом на 10:11 не оголошена.
Про це повідомили кореспонденти ТСН.ua.
За даними нашої кореспондентки, доволі сильний вибух було чути на Лівому березі Києва. Наразі офіційної інформації ні від влади, ні від поліції немає.
Знищення ракети у Києві
Зауважимо, зранку столична поліція повідомила, що в лісовій місцевості було виявлено бойову частину ракети «Іскандер-К». На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.
«У Деснянському районі незабаром проводитимуть підрив бойової частини ворожої ракети», — йшлося у повідомленні.
Втім, достеменно сказати не можна, чи цей вибух був плановим.
Як повідомлялося, зранку у Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів. Сирени лунали майже годину від 06:17 — 07:09. Наслідків не фіксували.
Водночас російські війська вдарили по Київщині. Наслідки російської атаки зафіксували у двох районах області — Білоцерківському та Обухівському. Минулося без потерпілих. Втім, виникли займання та руйнування.