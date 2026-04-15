ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2705
Час на прочитання
1 хв

В Києві прогримів потужний вибух без оголошення тривоги: що відомо

Зранку у поліції повідомляли, що сьогодні будуть проводити «контрольоване знищення боєприпасу».

Автор публікації
Олена Капнік
Київ. / © УНІАН

У середу, 15 квітня, у Києві прогримів потужний вибух. Повітряна тривога у столиці станом на 10:11 не оголошена.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.ua.

За даними нашої кореспондентки, доволі сильний вибух було чути на Лівому березі Києва. Наразі офіційної інформації ні від влади, ні від поліції немає.

Знищення ракети у Києві

Зауважимо, зранку столична поліція повідомила, що в лісовій місцевості було виявлено бойову частину ракети «Іскандер-К». На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.

«У Деснянському районі незабаром проводитимуть підрив бойової частини ворожої ракети», — йшлося у повідомленні.

Втім, достеменно сказати не можна, чи цей вибух був плановим.

В одному з районів Києва виявили бойову частину російської ракети «Іскандер-К». / © Національна поліція Києва

Як повідомлялося, зранку у Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів. Сирени лунали майже годину від 06:17 — 07:09. Наслідків не фіксували.

Водночас російські війська вдарили по Київщині. Наслідки російської атаки зафіксували у двох районах області — Білоцерківському та Обухівському. Минулося без потерпілих. Втім, виникли займання та руйнування.

Дата публікації
Кількість переглядів
2705
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie