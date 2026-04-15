В Києві прогримів потужний вибух без оголошення тривоги: що відомо

У середу, 15 квітня, у Києві прогримів потужний вибух. Повітряна тривога у столиці станом на 10:11 не оголошена.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.ua.

За даними нашої кореспондентки, доволі сильний вибух було чути на Лівому березі Києва. Наразі офіційної інформації ні від влади, ні від поліції немає.

Знищення ракети у Києві

Зауважимо, зранку столична поліція повідомила, що в лісовій місцевості було виявлено бойову частину ракети «Іскандер-К». На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.

«У Деснянському районі незабаром проводитимуть підрив бойової частини ворожої ракети», — йшлося у повідомленні.

Втім, достеменно сказати не можна, чи цей вибух був плановим.

В одному з районів Києва виявили бойову частину російської ракети «Іскандер-К». / © Національна поліція Києва

Як повідомлялося, зранку у Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів. Сирени лунали майже годину від 06:17 — 07:09. Наслідків не фіксували.

Водночас російські війська вдарили по Київщині. Наслідки російської атаки зафіксували у двох районах області — Білоцерківському та Обухівському. Минулося без потерпілих. Втім, виникли займання та руйнування.