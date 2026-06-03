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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

В Києві палав будинок на Голосіївському проспекті: що відомо про наслідки (фото, відео)

Густий дим було видно над Голосіївським проспектом. У столиці палала відселена будівля.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Пожежа у будівлі на Голосіївському проспекті в Києві

Пожежа у будівлі на Голосіївському проспекті в Києві / © ДСНС

У Києві 3 червня рятувальники ліквідували пожежу в триповерховій будівлі на Голосіївському проспекті. Вогонь охопив дах та всі поверхи споруди, проте минулося без жертв.

Про це повідомили столичні телеграм-канали та ДСНС Києва.

За даними київських пабліків, на Голосіївському проспекті горів готель «Мир» або будівля поруч із ним. Очевидці зняли на відео дим від пожежі.

Надзвичайники своєю чергою повідомили про ліквідацію пожежі у відселеній будівлі в Голосіївському районі. Інформація про займання на Голосіївському проспекті надійшла до рятувальників о 10:52.

Пожежа виникла у триповерховій відселеній будівлі. Вогонь швидко поширився на всі поверхи та дах споруди. О 13:20 загоряння вдалося повністю ліквідувати. Площа пожежі становила 100 кв. м.

На щастя, внаслідок інциденту загиблих та постраждалих немає. Причини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Пожежа у будівлі на Голосіївському проспекті в Києві / © ДСНС

Пожежа у будівлі на Голосіївському проспекті в Києві / © ДСНС

Пожежа у будівлі на Голосіївському проспекті в Києві / © ДСНС

Пожежа у будівлі на Голосіївському проспекті в Києві / © ДСНС

Пожежа у будівлі на Голосіївському проспекті в Києві / © ДСНС

Пожежа у будівлі на Голосіївському проспекті в Києві / © ДСНС

До слова, внаслідок російської атаки 2 червня на Подолі в Києві вщент згорів автосалон електромобілів Zeekr. Компанія офіційно повідомила про тимчасове призупинення роботи через наслідки обстрілу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
186
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