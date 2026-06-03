В Києві палав будинок на Голосіївському проспекті: що відомо про наслідки (фото, відео)

Пожежа у будівлі на Голосіївському проспекті в Києві / © ДСНС

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У Києві 3 червня рятувальники ліквідували пожежу в триповерховій будівлі на Голосіївському проспекті. Вогонь охопив дах та всі поверхи споруди, проте минулося без жертв.

Про це повідомили столичні телеграм-канали та ДСНС Києва.

За даними київських пабліків, на Голосіївському проспекті горів готель «Мир» або будівля поруч із ним. Очевидці зняли на відео дим від пожежі.

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Надзвичайники своєю чергою повідомили про ліквідацію пожежі у відселеній будівлі в Голосіївському районі. Інформація про займання на Голосіївському проспекті надійшла до рятувальників о 10:52.

Пожежа виникла у триповерховій відселеній будівлі. Вогонь швидко поширився на всі поверхи та дах споруди. О 13:20 загоряння вдалося повністю ліквідувати. Площа пожежі становила 100 кв. м.

На щастя, внаслідок інциденту загиблих та постраждалих немає. Причини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Пожежа у будівлі на Голосіївському проспекті в Києві / © ДСНС

Пожежа у будівлі на Голосіївському проспекті в Києві / © ДСНС

Пожежа у будівлі на Голосіївському проспекті в Києві / © ДСНС

Дата публікації 14:51, 03.06.26 Кількість переглядів 5 В Києві на Голосіївському проспекті горіла будівля

До слова, внаслідок російської атаки 2 червня на Подолі в Києві вщент згорів автосалон електромобілів Zeekr. Компанія офіційно повідомила про тимчасове призупинення роботи через наслідки обстрілу.

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