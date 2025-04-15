В столиці переходи метро заливало окропом: реакція "Київтеплоенерго" (відео)

Прорив трубопроводу / © Facebook / Патрульна поліція Києва

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У столиці стався масштабний прорив трубопроводу на бульварі Миколи Міхновського. Через аварію кип’яток затопив тротуари та переходи до станції метро «Звіринецька».

Про це повідомила патрульна поліція Києва.

«У патрульній поліції Києва розповіли, що через прорив на бульварі Миколи Міхновського ускладнений рух транспорту в напрямку мосту Патона. На місці вже працюють усі відповідні служби», — йдеться в повідомленні.

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В Київтеплоенерго зазначили, що близько 15:00 на вулиці Підвисоцького у Печерському районі стався витік теплоносія через пошкодження магістрального трубопроводу. Аварійна бригада «Київтеплоенерго» відключила аварійну ділянку, зупинивши затоплення.

«Наразі витік води на проїжджу частину припинено. Частково обмежено рух смугою громадського транспорту. Наразі розпочато підготовку до проведення ремонтних робіт, які виконають у максимально стислі терміни, щоб відновити постачання гарячої води», — зазначили в комунальному підприємстві.

Дата публікації 15:46, 15.04.25 Кількість переглядів 15 В Києві заливає окропом переходи метро: що сталося

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