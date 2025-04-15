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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
384
Час на прочитання
1 хв

В столиці переходи метро заливало окропом: реакція "Київтеплоенерго" (відео)

У столиці прорвало трубу з гарячою водою. Наразі витік води зупинено.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
В Києві заливало окропом переходи метро

Прорив трубопроводу / © Facebook / Патрульна поліція Києва

У столиці стався масштабний прорив трубопроводу на бульварі Миколи Міхновського. Через аварію кип’яток затопив тротуари та переходи до станції метро «Звіринецька».

Про це повідомила патрульна поліція Києва.

«У патрульній поліції Києва розповіли, що через прорив на бульварі Миколи Міхновського ускладнений рух транспорту в напрямку мосту Патона. На місці вже працюють усі відповідні служби», — йдеться в повідомленні.

В Київтеплоенерго зазначили, що близько 15:00 на вулиці Підвисоцького у Печерському районі стався витік теплоносія через пошкодження магістрального трубопроводу. Аварійна бригада «Київтеплоенерго» відключила аварійну ділянку, зупинивши затоплення.

«Наразі витік води на проїжджу частину припинено. Частково обмежено рух смугою громадського транспорту. Наразі розпочато підготовку до проведення ремонтних робіт, які виконають у максимально стислі терміни, щоб відновити постачання гарячої води», — зазначили в комунальному підприємстві.

Нагадаємо, киян попередили про небезпеку ворожих ударів на Великдень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
384
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