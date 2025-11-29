ТСН у соціальних мережах

29 листопада
Київ
Київ
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

В Києві обстріли спричинили перебої з водою: що відомо

Обстріли по столиці призвели до знеструмлення насосних станцій, що одразу позначилося на подачі води на правому березі.

Автор публікації
Софія Бригадир
Проблеми з водою в Києві

Проблеми з водою в Києві / © Pixabay

У кількох районах правобережжя Києва 29 листопада зафіксовано проблеми з водопостачанням. Через ворожі обстріли у столиці виникли серйозні збої з електропостачанням, що вплинуло на роботу водопровідної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Київводоканалу.

Наразі частина насосних станцій правобережжя залишилася без електрики. Унаслідок цього тиск у мережах знижено в Голосіївському, Солом’янському, Шевченківському та Святошинському районах.

«Енергетики в оперативному порядку виконують необхідні процеси для стабілізації роботи й відновлення штатного постачання всіх послуг містянам», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час ракетно-дронової атаки по Україні вночі 29 листопада росіяни влучили по енергетичній інфраструктурі Київщини. Наразі близько 70 тисяч родин залишились без світла через обстріли.

Також повідомлялося, що після нічного та ранкового обстрілу енергетичних об’єктів у Києві близько 500 тисяч мешканців столиці опинилися без світла.

29 листопада
Кількість переглядів
118
