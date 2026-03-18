В Києві оголошена повітряна тривога: що загрожує

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві вранці 18 березня оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів російськими дронами.

Про це свідчить інформація на мапі тривог та попередили Повітряні сили ЗСУ.

За даними ПС, російські безпілотники наразі зафіксовані на півночі Київської області в районі Чорнобиля. Окрім того, ворожі дрони летять зі сходу регіону курсом на столицю.

БпЛА також зафіксовані:

в Полтавській області курсом на Миргород, Оржицю;

у напрямку Харкова з півдня;

з Донецької області у напрямку Дніпропетровської.

Нагадаємо, у ніч проти 18 березня на Київщині також було зафіксовано рух російських дронів. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Зауважимо, уранці 16 березня Росія атакувала Київ понад 30 дронами різних типів, оснащеними Mesh-мережами для керування. Сили ППО збили майже всі цілі, проте уламки впали у Шевченківському, Солом’янському та Святошинському районах, а також на Майдані Незалежності біля стели. Минулося без постраждалих.