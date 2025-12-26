ТСН у соціальних мережах

У Києві і ще кількох областях оголошена повітряна тривога: яка загроза

Причиною ранкової повітряної тривоги в Україні стали російські безпілотники.

У Києві та в кількох областях України 26 грудня оголошена повітряна тривога.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

Сирени тривоги пролунали у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Волинській областях. Також «червоні» Луганська, Донецька, Запорізька області та Крим.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про польоти російських безпілотників на півночі Рівненської області курсом на захід. Також дрони зафіксовані на півдні Чернігівської області в напрямку столиці.

Ударний дрон летить над населеним пунктом Любичів курсом на Київ.

До слова, у ніч проти 26 грудня російські дрони масовано атакували логістичну інфраструктуру України. На Одещині та Миколаївщині пошкоджено елеватори, склади та три іноземні судна під прапорами Словаччини, Палау та Ліберії. Через обстріли виникли пожежі та часткові перебої зі світлом. На Волині під удар потрапила станція «Ковель», де були пошкоджені локомотив, вагон та депо.

