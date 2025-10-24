У Києві курсуватиме двоповерховий автобус: коли і де можна проїхатися

В Києві курсуватиме двоповерховий пасажирський автобус / © kyivcity.gov.ua

У Києві на вихідних розпочинається тестова експлуатація двоповерхового міського автобуса MAN A39, який столиця України отримала у подарунок від міста-побратима Берліна.

Про це повідомило КП «Київпастранс».

Автобус курсуватиме лише у суботу та неділю на маршруті № 57 (між станцією метро «Академмістечко» та Авторинком «Чапаєвка») з 9:43 до 18:53. Тестування проводиться для вивчення його експлуатаційних можливостей перед можливим використанням на постійних маршрутах.

Новий транспортний засіб розрахований на 83 сидячих місця — 28 на першому поверсі та 55 на другому. Та 45 стоячих місць — винятково на першому поверсі.

Автобус повністю відповідає стандартам безбар’єрності. Він має низьку підлогу, два місця для пасажирів на кріслах колісних, спеціальне місце для дитячого візочка та два пандуси. Серед зручностей для пасажирів — панорамні вікна, система кондиціювання, USB-порти, система автоматичної оплати та гучномовна система сповіщення на обох поверхах.

Нагадаємо, у Києві готують евакуаційні автобуси для вивезення людей у разі надзвичайних ситуацій.

