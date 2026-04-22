В Києві чоловік облився бензином і намагався спалити себе на людях: чим все закінчилось

У Києві поліція врятувала чоловіка / © Поліція Київської області

У Патрульній поліції Києва повідомили, що змогли врятувати чоловіка, який намагався себе підпалити. Небайдужі зателефонували на лінію 112 та повідомили про чоловіка, який намагався накласти на себе руки.

Патрульні поліціянти відразу відреагували на дзвінок та вирушили на місце події. Вони виявили, що чоловік, який планував спалити себе, був у пригніченому стані.

«Чоловік облив себе бензином та хоче підпалити себе», — повідомив небайдужий заявник.

Поліціянтам вдалося підібрати правильні слова, аби заспокоїти громадянина та відмовити його від самогубства. На відео, що опублікувала поліція, правоохоронці називають чоловіка «старшим бригади».

Чоловіка обмили водою та зняли з нього одяг, що був просякнутий бензином.

Чоловіка відвели у безпечне місце. Нині медики надають йому допомогу.

Як діяти, якщо бачите, що людина хоче скоїти самогубство

Якщо ви бачите, що людина перебуває у нестабільному стані і хоче скоїти непоправне, дотримуйтеся таких рекомендацій: