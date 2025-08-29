ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

В Києві частково перекриють рух мостом через Дніпро: скільки триватимуть обмеження

У Києві обмежать рух Південним мостом через Дніпро. Ремонтні роботи триватимуть понад три місяці.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Південний міст

Південний міст

У Києві з 29 серпня до 1 грудня частково обмежать рух транспорту Південним мостом через річку Дніпро.

Про це повідомили у КМДА.

Ремонтні бригади працюватимуть на ділянці мосту в напрямку з лівого на правий берег. Роботи охоплять першу смугу руху та половину другої.

У «Київавтодорі» наголосили, що обмеження необхідні для проведення ремонту мостового полотна. Водночас у комунальній корпорації перепросили за тимчасові незручності.

В Києві обмежать рух Південним мостом / © Київавтодор

В Києві обмежать рух Південним мостом / © Київавтодор

Нагадаємо, Києві зросла кількість жертв російської комбінованої масованої атаки дронами та ракетами в ніч проти 28 серпня — наразі підтверджено загибель 23 людей.

29 серпня у Києві оголосили День жалоби за загиблими під час масованої атаки РФ.

Дата публікації
Кількість переглядів
162
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie