В Києві частково перекриють рух мостом через Дніпро: скільки триватимуть обмеження
У Києві обмежать рух Південним мостом через Дніпро. Ремонтні роботи триватимуть понад три місяці.
У Києві з 29 серпня до 1 грудня частково обмежать рух транспорту Південним мостом через річку Дніпро.
Про це повідомили у КМДА.
Ремонтні бригади працюватимуть на ділянці мосту в напрямку з лівого на правий берег. Роботи охоплять першу смугу руху та половину другої.
У «Київавтодорі» наголосили, що обмеження необхідні для проведення ремонту мостового полотна. Водночас у комунальній корпорації перепросили за тимчасові незручності.
Нагадаємо, Києві зросла кількість жертв російської комбінованої масованої атаки дронами та ракетами в ніч проти 28 серпня — наразі підтверджено загибель 23 людей.
29 серпня у Києві оголосили День жалоби за загиблими під час масованої атаки РФ.