В Києві частково перекриють рух мостом через Дніпро: скільки триватимуть обмеження

Південний міст

У Києві з 29 серпня до 1 грудня частково обмежать рух транспорту Південним мостом через річку Дніпро.

Про це повідомили у КМДА.

Ремонтні бригади працюватимуть на ділянці мосту в напрямку з лівого на правий берег. Роботи охоплять першу смугу руху та половину другої.

У «Київавтодорі» наголосили, що обмеження необхідні для проведення ремонту мостового полотна. Водночас у комунальній корпорації перепросили за тимчасові незручності.

В Києві обмежать рух Південним мостом / © Київавтодор

