В КМДА влаштували обшуки: директору Департаменту фінансів оголосили підозру

Київська міська державна адміністрація

Національна поліція 23 січня проводить обшуки у Департаменті фінансів Київської міської державної адміністрації та за місцем проживання його керівника. Слідство стосується випуску місцевих облігацій 2020 року, який завдав збитків бюджету столиці.

Про це повідомили в самій КМДА.

Слідчі дії пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради 2020 року «Про здійснення запозичення», яке передбачало розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик Київради. Директору Департаменту фінансів КМДА оголосили про підозру.

У межах реалізації цього рішення 2020 року Департамент фінансів підготував і здійснив випуск відповідних облігацій. У відомстві підкреслюють, що всі дії проводилися суворо відповідно до норм бюджетного законодавства та на виконання рішення Київради, яке є обов’язковим.

Водночас у межах кримінального провадження слідчі вважають ці дії неправомірними та заявляють, що вони нібито завдали збитків бюджету столиці.

Від ранку правоохоронці проводять обшуки: спочатку за місцем проживання керівника Департаменту, згодом — у службових приміщеннях. За підсумками слідчих заходів оформлено відповідні процесуальні документи, а всі запитувані матеріали та документи були надані слідству в повному обсязі.

У Департаменті фінансів наголошують, що йдеться про рішення, ухвалене ще 2020 року, та називають кримінальне провадження безпідставним і таким, що має ознаки політичної заангажованості. Відомство заявляє про готовність співпрацювати зі слідством і водночас відстоювати законність і правомірність своїх дій.

