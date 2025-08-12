В Ірпені жінка била портрети загиблих бійців: поліція відреагувала

Алея памʼяті Героїв / Ілюстративне фото / © УНІАН

В Ірпені жінка побила портрети загиблих бійців та показувала їм середній палець. Її особу встановили поліцейські.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Дії жінки, яким важко знайти адекватне пояснення, зафільмувала перехожа. Кадри викликали обурення у Мережі.

Дата публікації 16:14, 12.08.25

Деталі обурливого інциденту

Мережею ширяться кадри, на яких жінка у центрі міста Ірпінь б’є портрети загиблих бійців. Наразі поліція встановлює обставини події.

«Сьогодні, під час моніторингу соціальних мереж, в одній із груп телеграм-каналу поліцейські виявили відео, на якому жінка у центрі міста Ірпінь вчиняє неправомірні дії щодо портретів загиблих захисників у російсько-українській війні», — повідомили в поліції.

Правоохоронці прибули на місце події та встановили особу правопорушниці. Нею виявилася 45-річна місцева жителька.

Відомості внесені до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Києві затримали 33-річну жінку, яка пошкодила меморіал на Алеї Героїв.

Як розповіли очевидці, киянка перебувала в неадекватному стані. Вона розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, які встановлені на клумбі. Громадяни, які проходили повз, намагалися завадити їй, тож сталася бійка.

Згодом порушницю затримали правоохоронці. Свій вчинок вона пояснити не змогла.