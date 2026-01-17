ТСН у соціальних мережах

В Ірпені у батьків відібрали 4 дітей, бо вони не мали грошей на ремонт після окупації — соцмережі

Служба у справах дітей Ірпеня замість допомоги родині, що постраждала від окупації, відправила малечу до інтернату, пишуть у Мережі.

"Соціальна бідність": чому в Ірпені соцслужби руйнують родину, яка постраждала від війни

«Соціальна бідність»: чому в Ірпені соцслужби руйнують родину, яка постраждала від війни / © pixabay.com

В Ірпені під Києвом у родини, що постраждала від окупації, вилучили чотирьох дітей через «соціальну бідність».

Про це розповіла засновниця та директорка благодійного фонду «Твоя опора» Валерія Татарчук.

«В Україні дітей почали вилучати з родин за бідність. Не за насильство, не за кримінал, а за те, що у батьків немає грошей на ремонт після окупації», — йдеться в повідомленні волонтерки.

За її словами, замість підтримки у відновленні понівеченої домівки, Служба у справах дітей м. Ірпінь ухвалила рішення про вилучення чотирьох дітей. Офіційна причина — «соціальна бідність».

Родина втратила своє житло під час окупації Київщини. Вони були змушені переїхати до свого іншого будику, де не було ремонту. Наразі з допомогою волонтерів у будинку вже відновили електропостачання, замінили вікна, вивезли сміття та частково зробили ремонт.

«Але замість допомоги, система обрала найлегший і найжорстокіший шлях: вилучити дітей та помістити їх в інтернат. Таке рішення не просто несправедливе — воно травмує дітей на все життя. Бідність — це не привід для розлучення родини! Бідність — це не вирок! Бідність — це виклик, який держава має допомагати долати, а не карати за нього», — наголошує Татарчук.

