Київ
378
1 хв

В Ірпені сталася бійка за участю підлітків на Алеї пам’яті: що відомо

Обставини та всіх причетних до бійки на місці вшанування памʼяті полеглих захисників в Ірпені нині встановлює поліція.

Катерина Сердюк
Бійка в Ірпені

В Ірпені сталася бійка за участю підлітків на Алеї пам’яті. Поліція розслідує інцидент.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Що відомо про інцидент

У телеграм-каналі з’явилося відео бійки між юнаками в Ірпені. З’ясувалося, що інцидент трапився у місті Ірпінь, біля Алеї памʼяті Героїв, які загинули, захищаючи країну під час війни.

«Правоохоронці Бучанського районного управління поліції Київщини внесли відомості до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події», — йдеться у повідомленні.

Наразі триває перевірка. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які причетні до ганебного інциденту. Згодом подія отримає правову кваліфікацію відповідно до чинного законодавства.

Раніше йшлося про напад на учасників ансамблю «Гуцулія» у Шептицькому. За даними правоохоронців, фігурантам — від 17 до 21 року. Трьом учасникам вже повідомлено про підозру.

«Вчинок цих юнаків — це напад на людей. Це — злочин. І подібні дії не мають виправдань ні за віком, ні за обставинами. Кожен, хто обирає шлях насильства, отримає справедливе покарання», — запевнив Клименко.

