В Ірпені співробітниця банку розтратила майже 2 мільйони гривень з рахунку клієнта: що вона вигадала

Банківська картка

В Ірпені на Київщині співробітниця банку незаконно розтратила кошти клієнта в особливо великих розмірах — понад 1,7 мільйона гривень.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

«За даними слідства, 38-річна службова особа, перебуваючи на посаді начальниці відділення банку та маючи повний доступ до рахунків клієнтів, організувала злочинну схему з підроблення платіжних документів та подальшого незаконного перерахування грошей», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що упродовж липня–серпня 2025 року зловмисниця неодноразово підробляла електронні платіжні інструкції нібито від імені клієнта банку та використовувала їх для незаконного переказу коштів на рахунки фізичних осіб-підприємців. Окрім цього, вона оформила фіктивний документ на видачу готівки та незаконно отримала 100 тисяч гривень.

Загалом фігурантка здійснила пʼять незаконних фінансових операцій та одну операцію з незаконного зняття готівки. Сума завданих збитків становить 1 748 000 гривень.

Схему жінка реалізовувала за попередньою змовою з іншою особою, вводячи її в оману та запевняючи, що всі документи нібито підписані клієнтом.

В кінці минулого року правоохоронці повідомили фігурантці про підозру.

«Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно службової особи за фактами підроблення та використання документів на переказ, а також розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 200 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України)», — йдеться у повідомленні.

Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

