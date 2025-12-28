- Дата публікації
В Ірпені генератор забрав життя молодої пари — деталі трагедії
В Ірпені від отруєння через генератор загинула молода родина.
В Ірпені під Києвом молода пара загинула від отруєння чадним газом з генератора.
Про це передає поліція Київської області.
В Ірпені до поліції надійшло повідомлення від сусіда про те, що 29-річний хлопець та його дівчина тривалий час не виходять на зв’язок. Правоохоронці виявили у квартирі на підлозі бездиханними молоду пару. Неподалік також лежав їхній песик. Попередньо медики констатували отруєння чадним газом.
Нагадаємо, також у Броварах від отруєння чадним газом з генератора загинув чоловік.
56-річний місцевий житель спустився до підвалу аби увімкнути електрогенератор, однак знепритомнів. Його дружина покликала на допомогу сусіда, який спустився та також зазнав отруєння чадним газом. Медикам вдалося врятувати лише 34-річного чоловіка, який намагався допомогти. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.