В яких районах Києва наразі діють екстрені відключення: подробиці від ДТЕК

Світло / © ТСН.ua

Після масованого обстрілу Києва відновлено електропостачання для 648 тисяч родин.

Про це пише ДТЕК.

За інформацією компанії, ще 60 тисяч осель киян отримали світло сьогодні.

На Лівому березі та в частині Печерського й Голосіївського районів досі застосовуються екстрені відключення.

«На іншій частині Правого берега діє графік відключень», — зазначили в ДТЕК.

Попри успішне відновлення, ситуація залишається складною на локальному рівні. Додаткове навантаження на систему створюють низькі температури повітря.

«Наразі тривають роботи з ліквідації локальних аварій, які виникли через перевантаження мереж і морози», — зазначають у ДТЕК.

Масове використання обігрівачів призводить до перевантаження вцілілих ліній, що провокує точкові знеструмлення.

Нагадаємо, 9 січня Київ постраждав від масштабного російського удару, через який у столиці виникли перебої з електропостачанням, теплом та водою. Частина районів залишалася без світла й опалення, а також спостерігалися проблеми з роботою електротранспорту.

Станом на ранок 10 січня енергетики відновили електропостачання для 588 тисяч родин, які залишилися без світла напередодні. У ДТЕК повідомили, що ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб повністю ліквідувати наслідки.