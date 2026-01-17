- Дата публікації
В ДТЕК пояснили, чому Київ понад тиждень живе без графіків світла
Поєднання сильних морозів та руйнувань внаслідок російських обстрілів призвело до критичного навантаження на столичні електромережі.
У Києві спостерігається найскладніша ситуація з електропостачанням за весь період повномасштабної війни. Столиця вже понад тиждень живе в режимі екстрених відключень, коли спрогнозувати наявність електрики за графіками неможливо.
Про це повідомили у компанії ДТЕК.
Енергетики виділяють комплекс причин, що призвели до безпрецедентно довгих обмежень. Головним чинником залишаються постійні масовані атаки ворога по об’єктах енергосистеми.
Вже понад тиждень температура повітря у Києві тримається на позначці нижче -10 градусів.
Під час останніх обстрілів окупанти завдали значної шкоди тепловій інфраструктурі міста, що спричинило перебої з теплопостачанням у багатьох будинках.
Також через холод у квартирах кияни активніше вмикають електричні обігрівачі. Це створює надмірне навантаження на і без того ослаблені електромережі, призводячи до аварій.
Чому світло дають нерівномірно
Наразі енергетики роблять усе можливе, аби утримувати баланс системи. Середній показник наявності електроенергії по місту становить близько 3 годин зі світлом проти 10 годин без нього.
Проте у ДТЕК визнають: ситуація у різних районах столиці є нерівномірною.
«В одних домівках світло може подаватися 4 години і бути відсутнім 8 годин, а в інших — 2-3 години зі світлом і приблизно 11 без. Все залежить від ступеня пошкоджень конкретних об’єктів генерації та розподільчих мереж, які живлять той чи інший район», — пояснюють фахівці.
Коли чекати покращення
Головна мета енергетиків на сьогодні — стабілізувати систему настільки, щоб якнайшвидше відмовитися від екстрених відключень і повернутися до зрозумілих та передбачуваних графіків.
У компанії подякували киянам за стійкість та розуміння ситуації, а також бізнесу, який продовжує працювати та підтримувати економіку в надскладних умовах. Роботи з відновлення пошкодженого обладнання тривають цілодобово.
Нагадаємо, станом на 17 січня найскладніша ситуація з електропостачанням склалася у Київській, Одеській та Запорізькій областях через наслідки російських атак і сильні морози.
У Києві без світла залишаються понад 50 тисяч абонентів, частина будинків тривалий час без опалення, критична інфраструктура працює на резервних джерелах живлення.
В Одеській області та Запоріжжі тривають відновлювальні роботи, енергетики поступово повертають споживачів до електромережі та планують перехід від аварійних до планових відключень.