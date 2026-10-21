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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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В частині Києва раптово зникло світло: в чому річ

Раптове зникнення електроенергії в частині столиці стало наслідком чергової російської атаки.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У Святошинському районі Києва 21 жовтня зафіксовано аварійні відключення світла через чергову російську атаку. В інших районах столиці діють планові графіки.

Про це повідомили в ДТЕК.

«Київ: через атаку ворога у Святошинському районі фіксуються аварійні відключення», — вказано в заяві.

Енергетики вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх.

Водночас в інших районах столиці діють графіки відключень.

Нагадаємо, зранку 21 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками: є влучання у 24-поверховий житловий будинок у Святошинському районі на рівні 20-го поверху. Унаслідок цього виникла пожежа та часткове руйнування конструкцій. Є жертви і постраждалі. На місці працюють рятувальники.

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