В частині Києва раптово зникло світло: в чому річ

Відключення світла / © ТСН

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У Святошинському районі Києва 21 жовтня зафіксовано аварійні відключення світла через чергову російську атаку. В інших районах столиці діють планові графіки.

Про це повідомили в ДТЕК.

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«Київ: через атаку ворога у Святошинському районі фіксуються аварійні відключення», — вказано в заяві.

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Енергетики вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх.

Водночас в інших районах столиці діють графіки відключень.

Нагадаємо, зранку 21 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками: є влучання у 24-поверховий житловий будинок у Святошинському районі на рівні 20-го поверху. Унаслідок цього виникла пожежа та часткове руйнування конструкцій. Є жертви і постраждалі. На місці працюють рятувальники.

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