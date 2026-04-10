Усе життя в одному ВАЗі: у Києві поліція та небайдужий допомогли переселенцю з поламаним авто

Поліція допомогла переселенцю відбуксувати авто / © скриншот

Реклама

У Києві патрульні поліцейські допомогли 70-річному переселенцю, який через війну залишився без дому та дружини і був змушений перевозити все своє життя в старенькому авто.

Про цю історію повідомила патрульна поліція Києва.

Чоловік родом із Донеччини змушений був тікати від війни разом із родиною. Спершу вони переїхали на Чернігівщину, однак бойові дії наздогнали їх і там. Під час однієї з ворожих атак загинула його дружина. Після трагедії пенсіонер вирішив вирушити далі — у безпечніше місце, забравши з собою все, що залишилося від колишнього життя.

Реклама

«Він умістив найдорожче, що міг забрати: речі, побутову техніку, 18 курей та собаку. Та автівка не витримала далекої подорожі і зрештою зламалася», — йдеться в повідомленні.

Чоловіка помітив небайдужий перехожий і звернувся до поліції. На виклик прибули патрульні Аліна Яцюк, Іван Гавриленко, Артур Чайка та Олег Задерей. Вони підтримали його та організували допомогу.

Поліцейські разом із заявником відбуксирували авто до автосервісу, щоб чоловік міг полагодити транспорт і продовжити шлях. У патрульній поліції подякували киянину за уважність.

Поліція допомогла переселенцю відбуксувати авто / © Facebook / Патрульна поліція Києва

Історія набула розголосу в соцмережах. Після цього співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив у Telegram, що має намір подарувати чоловікові новий пікап.

Реклама

«Сумна історія. Якщо знайдеться його контакт. Подарую йому пікап», — написав Гороховський.

За його словами, він уже встановив контакт із переселенцем і пообіцяв згодом розповісти про результат.

