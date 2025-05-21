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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Уряд ігнорує аварійний стан мосту Патона: його зупинка може мати національні наслідки — експерт

Якщо міст вийде з ладу, це буде не локальна, а загальноукраїнська катастрофа, переконаний директор Інституту міста.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Міст Патона перебуває в аварійному стані

Міст Патона перебуває в аварійному стані

Уряд ігнорує аварійний стан мосту Патона — його зупинка може мати національні наслідки.

Про це в етері «КИЇВ24» розповів директор Інституту міста Олександр Сергієнко.

У Києві склалася критична ситуація з мостом Патона, який може стати аварійним, попереджає Сергієнко. «Київавтодор» не може витратити на нього кошти без ризику бути звинуваченим у нецільовому використанні.

Інфраструктура мосту ослаблена: одна смуга вже перекрита. Якщо міст вийде з ладу, це буде не локальна, а загальноукраїнська катастрофа. В Києві на один міст припадає до 600 тисяч мешканців — у кілька разів більше, ніж у столицях Центральної Європи. Експерт наголошує: ситуація потребує негайного втручання уряду.

Нагадаємо, що міст Патона був відкритий понад 70 років тому і перебуває під охороною держави як пам’ятка архітектури й містобудування місцевого значення. За рішенням Кабміну реставрацією має займатися Служба автомобільних доріг у Київській області.

Раніше ТСН.ua писав, що мости в Києві можуть впасти в будь-який момент.

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