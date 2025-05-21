Міст Патона перебуває в аварійному стані

Реклама

Уряд ігнорує аварійний стан мосту Патона — його зупинка може мати національні наслідки.

Про це в етері «КИЇВ24» розповів директор Інституту міста Олександр Сергієнко.

У Києві склалася критична ситуація з мостом Патона, який може стати аварійним, попереджає Сергієнко. «Київавтодор» не може витратити на нього кошти без ризику бути звинуваченим у нецільовому використанні.

Реклама

Інфраструктура мосту ослаблена: одна смуга вже перекрита. Якщо міст вийде з ладу, це буде не локальна, а загальноукраїнська катастрофа. В Києві на один міст припадає до 600 тисяч мешканців — у кілька разів більше, ніж у столицях Центральної Європи. Експерт наголошує: ситуація потребує негайного втручання уряду.

Нагадаємо, що міст Патона був відкритий понад 70 років тому і перебуває під охороною держави як пам’ятка архітектури й містобудування місцевого значення. За рішенням Кабміну реставрацією має займатися Служба автомобільних доріг у Київській області.

Раніше ТСН.ua писав, що мости в Києві можуть впасти в будь-який момент.