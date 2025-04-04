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- Київ
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Уночі безпілотники вдарили по Київщині: з'явилися фото наслідків
Відомо про двох травмованих.
Уночі проти 4 квітня російські безпілотники вдарили по Київській області. Дрони влучили по території Броварського району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Через влучання БпЛА на парковці спалахнули два вантажні та два легкові авто, ще 19 транспортних засобів пошкоджено. Також сталося загоряння автосалону та шести автомобілів всередині. Вогнеборці врятували адміністративну будівлю.
“Унаслідок атаки травмовано двоє людей”, - додали рятувальники.
Як повідомлялося, пізно ввечері 3 квітня РФ масована вдарила по Харкову. Загинуло щонайменше четверо осіб.