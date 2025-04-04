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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2623
Час на прочитання
1 хв

Уночі безпілотники вдарили по Київщині: з'явилися фото наслідків

Відомо про двох травмованих.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Наслідки атаки по Київщині.

Наслідки атаки по Київщині. / © Управління ДСНС Києва

Уночі проти 4 квітня російські безпілотники вдарили по Київській області. Дрони влучили по території Броварського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Через влучання БпЛА на парковці спалахнули два вантажні та два легкові авто, ще 19 транспортних засобів пошкоджено. Також сталося загоряння автосалону та шести автомобілів всередині. Вогнеборці врятували адміністративну будівлю.

“Унаслідок атаки травмовано двоє людей”, - додали рятувальники.

Уночі проти 4 квітня російські безпілотники вдарили по Київській області. / © ДСНС

Уночі проти 4 квітня російські безпілотники вдарили по Київській області. / © ДСНС

Уночі проти 4 квітня російські безпілотники вдарили по Київській області. / © ДСНС

Уночі проти 4 квітня російські безпілотники вдарили по Київській області. / © ДСНС

Як повідомлялося, пізно ввечері 3 квітня РФ масована вдарила по Харкову. Загинуло щонайменше четверо осіб.

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