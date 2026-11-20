Ракетний удар по Києву

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Унаслідок нічної російської атаки по Києву пошкоджень зазнали об’єкти «Київводоканалу». Серед працівників підприємства є загиблі та поранені, точна кількість постраждалих наразі уточнюється.

Про це повідомили в пресслужбі «Київводоканалу» у Telegram.

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Окрім прямих влучань по водопровідній інфраструктурі, через удари по енергосистемі у столиці виникли перебої з водопостачанням.

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Зокрема, у Печерському районі Києва спостерігається зниження тиску в мережі. У частині будинків можливе тимчасове припинення подачі води.

Наразі фахівці підприємства вживають усіх необхідних заходів для стабілізації системи та якнайшвидшого відновлення нормативного тиску в мережі.

Нагадаємо, російська армія здійснила дві балістичні атаки на Київ за ніч. У столиці пролунала серія вибухів на тлі повідомлень про рух ворожих ракет. Під час попереднього обстрілу в столиці зафіксували пожежі та влучання в кількох районах, зокрема на відкритій території поблизу одного з мостів.

Внаслідок нічної ворожої атаки три людини загинули, ще 11 — постраждали, одну особу евакуйовано.

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Пожежі, спричинені російським обстрілом в ніч проти 20 листопада зафіксовано у трьох районах міста.

У Подільському районі надійшли повідомлення про загоряння двох нежитлових будівель.

У Оболонському районі вогонь охопив двоповерхову нежитлову будівлю. За іншою адресою внаслідок атаки виникла пожежа на об`єкті цивільної інфраструктури.

У Голосіївському районі під ударом опинилася нежитлова забудова.

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