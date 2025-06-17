Унаслідок ворожого обстрілу в Києві пошкоджено гуртожиток одного з інститутів

КАІ

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У Києві 17 червня під час масованої атаки Росії було пошкоджено кілька гуртожитків Київського авіаційного інституту (раніше — Національний авіаційний університет).

Про це повідомила в.о. ректорки КАІ Ксенія Семенова у своєму Instagram.

За її словами, уламки влучили в 10-й гуртожиток, ще в трьох вибухова хвиля вибила вікна.

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«Приліт уламків у гуртожиток КАІ», — написала Семенова, додавши, що внаслідок удару є поранені, однак, на щастя, загиблих немає. У момент атаки мешканці встигли спуститися в укриття, що й врятувало життя.

Зараз усіх студентів і працівників тимчасово переселяють із пошкодженого приміщення.

Нагадаємо, Росія 17 червня завдала комбінованої атаки по Києву, застосувавши ударні дрони, крилаті й балістичні ракети. Унаслідок обстрілу зафіксовано серйозні руйнування в різних районах столиці.

Окрім того, Росія здійснила масовану атаку на Одесу та Запоріжжя. В Одесі 17 людей отримали поранення, серед них вагітна жінка. У Запоріжжі зафіксовані руйнування на підприємствах та в житлових будинках.

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